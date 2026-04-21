الكشف عن أسباب وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دبي

تطورات جديدة في واقعة وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي، أكد محاميه مصطفى مجدي أن التقارير الأولية الصادرة عن الجهات المختصة في دولة الإمارات التي شهدت الواقعة، لم تشر إلى وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتابع عن كثب ملابسات وفاة المواطن المصري بالخارج، وذلك في إطار دورها في رعاية شؤون المصريين، والتأكد من إنهاء الإجراءات اللازمة لإعادة الجثمان إلى أرض الوطن.

وقال مصطفى مجدي، محامي الطبيب الراحل، إن التقارير المبدئية الصادرة عن الجهات الطبية المختصة أكدت أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي دلائل تشير إلى تعرضه لاعتداء أو وجود شبهة جنائية. وأوضح أن الطبيب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وهو ما تم إثباته وفقاً للفحص الطبي الأولي.

وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان تسير بشكل طبيعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول الجثمان إلى مصر خلال ساعات قليلة، عقب الانتهاء من كافة الأوراق والتصاريح الرسمية المطلوبة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أثارت فيه وفاة الطبيب حالة من الجدل، خاصة بعد حالة الجدل السابقة التي أثيرت حوله بسبب نشره معلومات طبية وصفت بالمضللة، ما أدى إلى شطبه من نقابة الأطباء في مصر قبل وفاته.

ومن المنتظر أن يتم تشييع الجثمان ودفنه في مسقط رأسه، وسط حالة من الترقب لمعرفة ما قد تكشف عنه التحقيقات أو التقارير النهائية بشأن ملابسات الوفاة، رغم تأكيدات محاميه بعدم وجود شبهة جنائية حتى الآن.