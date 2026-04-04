رغم التطورات الراهنة

الكهرباء الكويتية تؤكد استقرار منظومتي الكهرباء والماء

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٥ مساءً
الكهرباء الكويتية تؤكد استقرار منظومتي الكهرباء والماء
المواطن - فريق التحرير

أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية استقرار منظومتي الكهرباء والماء وبقاءهما تحت السيطرة، رغم التطورات الراهنة.
وأفادت الوزارة في بيان، أن بعض المحطات تعرضت لأضرار مادية محدودة، مشددة على استمرار العمل وفق خطط الطوارئ، ورفع جاهزية الفرق الفنية لضمان استدامة الخدمة بكفاءة عالية.
كما دعت إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، مؤكدة مواصلة أعمال الصيانة والاستعداد لفصل الصيف.

الكويت: تعاملنا مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيرة في الـ 24 ساعة الماضية

هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه الخليج ومرافقه

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت
مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن
الكويت: تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بطائرات مسيرة معادية
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة الثانية وتسلمه مذكرة احتجاج
الدفاع الكويتية: تعاملنا مع صاروخين و13 مسيرة معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية
الكويت تؤكد سلامة جميع أفراد طاقم ناقلة النفط السالمي وإخماد الحريق على متنها
استهداف مجمع الوزارات في الكويت بطائرة مسيرة معادية
هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه الخليج ومرافقه
