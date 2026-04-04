الكهرباء الكويتية تؤكد استقرار منظومتي الكهرباء والماء

أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية استقرار منظومتي الكهرباء والماء وبقاءهما تحت السيطرة، رغم التطورات الراهنة.

وأفادت الوزارة في بيان، أن بعض المحطات تعرضت لأضرار مادية محدودة، مشددة على استمرار العمل وفق خطط الطوارئ، ورفع جاهزية الفرق الفنية لضمان استدامة الخدمة بكفاءة عالية.

كما دعت إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، مؤكدة مواصلة أعمال الصيانة والاستعداد لفصل الصيف.