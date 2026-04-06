الكويت: إصابة 6 أشخاص جراء سقوط شظايا على منطقة سكنية

أفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، بإصابة 6 أشخاص جراء سقوط مقذوفات وشظايا ناتجة عن صواريخ إيرانية في منطقة سكنية شمال البلاد.

وأوضحت الصحة الكويتية، في بيان اليوم، إن “غرفة العمليات المركزية في الوزارة تلقت اليوم بلاغات بسقوط مقذوفات وشظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد جراء العدوان الإيران الآثم.”

وأضافت أن “فرق الطواقم الطبية وخدمات الإسعاف باشرت التعامل الفوري مع الحدث الذي نتج عنه 6 إصابات بين جروح سطحية وتأثيرات سمعية نتيجة الأصوات العالية وحالات سقوط مرتبطة بالانفجار”.

وأكدت أن “جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة وهي مستقرة دون تسجيل أي مضاعفات خطرة”.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قوات الدفاع الجوي تصدت اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان -وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن أصوات الانفجارات التي سُمع دويها كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية وتدميرها.