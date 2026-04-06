Icon

#يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة Icon “أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة Icon الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان Icon وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة Icon الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات Icon رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة Icon حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني مرتقب أطفال التوحد و الكلى والسرطان في مبادرة مجتمعية Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخًا و468 طائرة مسيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الكويت: إصابة 6 أشخاص جراء سقوط شظايا على منطقة سكنية

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
الكويت: إصابة 6 أشخاص جراء سقوط شظايا على منطقة سكنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، بإصابة 6 أشخاص جراء سقوط مقذوفات وشظايا ناتجة عن صواريخ إيرانية في منطقة سكنية شمال البلاد.

وأوضحت الصحة الكويتية، في بيان اليوم، إن “غرفة العمليات المركزية في الوزارة تلقت اليوم بلاغات بسقوط مقذوفات وشظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد جراء العدوان الإيران الآثم.”

وأضافت أن “فرق الطواقم الطبية وخدمات الإسعاف باشرت التعامل الفوري مع الحدث الذي نتج عنه 6 إصابات بين جروح سطحية وتأثيرات سمعية نتيجة الأصوات العالية وحالات سقوط مرتبطة بالانفجار”.

وأكدت أن “جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة وهي مستقرة دون تسجيل أي مضاعفات خطرة”.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قوات الدفاع الجوي تصدت اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان -وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن أصوات الانفجارات التي سُمع دويها كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية وتدميرها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

