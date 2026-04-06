الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قوات الدفاع الجوي تصدت اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان -وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن أصوات الانفجارات التي سُمع دويها كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية وتدميرها.
ودعا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.