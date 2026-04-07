الكويت تدعو المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل حتى صباح الأربعاء

دعت وزارة الداخلية الكويتية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين إلى “ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الخروج، إلا لحالات الضرورة القصوى”، وذلك من “الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء السابع من أبريل إلى الساعة السادسة من صباح الأربعاء الثامن من أبريل”.

وجاء في البيان: “في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية”.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي “كإجراء احترازي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية”.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعية الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة خلال هذه المرحلة.