الكويت تدين أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصليتها في البصرة

أدانت دولة الكويت أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصليتها العامة في مدينة البصرة العراقية، عادّةً ذلك انتهاكًا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

وطالبت وزارة الخارجية الكويتية -في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الكويتية- الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ تدابير مشددة لحماية مقار بعثات دولة الكويت في جمهورية العراق كافة.