الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق

أفادت وزارة الخارجية في الكويت، اليوم الأربعاء الأربعاء، باستدعاء القائم بأعمال سفارة العراق لديها للاحتجاج على أعمال “الاقتحام والتخريب” التي طالت مبنى قنصلية دولة الكويت في البصرة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، إنها استدعت “زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على إثر أعمال الاقتحام والتخريب التي طالت مبنى القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة”.
وأكّدت الكويت “ضرورة قيام الجانب العراقي باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وضمان عدم تكرارها مستقبلا”.
واحتجّ الثلاثاء العشرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة، محاولين اقتحام المبنى، فيما ألقت القوات الأمنية قنابل مسيّلة للدموع لتفريق المتظاهرين، حسبما أفاد مصوّر فرانس برس في المكان.