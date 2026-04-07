الكويت: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة Icon قطر تطالب بضمانات دولية لأي اتفاق مع إيران Icon سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في مديرية الريدة وقصيعر باليمن Icon الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان Icon مسؤول أمريكي: قصفنا 50 هدفًا في جزيرة خارك الإيرانية Icon وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت اليوم على المحك Icon مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار عربي بشأن مضيق هرمز Icon رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا واحدًا Icon تنظيم الإعلام: استدعاء القائمين على محتوى بودكاست “قطو الشوارع” Icon

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتي سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وأضاف في بيان، أنه تم التعامل مع هذه المسيرات وفق الإجراءات المتبعة، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأوضح أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع عدد 15 بلاغًا، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

وتابع المتحدث: «تؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة ويقظة، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين».

