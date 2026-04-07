الكويت: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتي سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
وأضاف في بيان، أنه تم التعامل مع هذه المسيرات وفق الإجراءات المتبعة، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.
وأوضح أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع عدد 15 بلاغًا، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.
وتابع المتحدث: «تؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة ويقظة، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين».