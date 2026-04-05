الكويت: تعاملنا مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيرة في الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع عدد من الأهداف المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، شملت 9 صواريخ باليستية و4 صواريخ جوالة و31 طائرة مسيّرة، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضحت الوزارة أن العدوان بالطائرات المسيّرة المعادية أسفر عن استهداف محطتَيْن للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمّع القطاع النفطي، وعدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إضافة إلى أحد مباني مجمّع الوزارات، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق متفرقة، تعاملت معها الجهات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ودعت القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى عدم تداول الصور أو المقاطع المصورة من المواقع المستهدفة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفاعل مع الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، لما لذلك من آثار سلبية على الأمن والسلامة العامة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.