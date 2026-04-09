الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة

دون تسجيل إصابات بشرية

الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ مساءً
الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة
المواطن - فريق التحرير

أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم الخميس، تعرض أحد مواقعه لاستهداف بطائرات مسيرة معادية ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة دون تسجيل أي إصابات بشرية، وذلك عقب دخول الاتفاق الأميركي – الإيراني لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وباشرت الجهات المختصة الكويتية اتخاذ الإجراءات الأمنية والميدانية اللازمة للتعامل مع الحادث، في حين أكد الحرس الوطني جاهزية قواته واستمرارها في تنفيذ مهامها بكل “كفاءة واقتدار ضمن منظومة متكاملة لحماية المنشآت الحيوية في البلاد”.

الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية

الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض...

الدفاع الكويتية: لم نسجل أي مستجدات أو تطورات عملياتية خلال 24 ساعة

الدفاع الكويتية: لم نسجل أي مستجدات أو تطورات عملياتية خلال 24 ساعة

وأكدت الكويت أن قواتها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية، داعية الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة لما لذلك من أثر سلبي في إثارة القلق بين أفراد المجتمع.

“البترول الكويتية”: مرافق تشغيلية تعرضت لاستهداف واعتداء إيراني آثم
“البترول الكويتية”: مرافق تشغيلية تعرضت لاستهداف واعتداء...

الكويت: إصابة 6 أشخاص جراء سقوط شظايا على منطقة سكنية
الكويت: إصابة 6 أشخاص جراء سقوط شظايا...

الكويت: تعاملنا مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيرة في الـ 24 ساعة الماضية
الكويت: تعاملنا مع 9 صواريخ باليستية و31...

الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية
الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات...

الكويت: رصد 14 صاروخًا باليستيًّا و46 مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية
الكويت: رصد 14 صاروخًا باليستيًّا و46 مسيرة...

الكويت تدين أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصليتها في البصرة
الكويت تدين أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت...

استهداف مجمع الوزارات في الكويت بطائرة مسيرة معادية
استهداف مجمع الوزارات في الكويت بطائرة مسيرة...

الكويت: تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بطائرات مسيرة معادية
الكويت: تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه...

