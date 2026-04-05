الكويت: تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بطائرات مسيرة معادية

تعرضت محطتان للقوى الكهربائية وتقطير المياه في الكويت اليوم، للاستهداف بواسطة طائرات مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان صحفي -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية-، أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء.