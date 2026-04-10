الكويت تعلن التعامل مع 7 طائرات مسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، أنها رصدت (7) طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ(24) ساعة الماضية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، خلال الإيجاز الإعلامي: “إن العدوان الإيراني نتج عنه استهداف العديد من المنشآت الحيوية تابعة للحرس الوطني؛ ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه، وأضرار مادية جسيمة”.
وأضاف، أن المصابين يتلقون العلاج حاليًا وحالاتهم مستقرة، مشيرًا إلى أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (14) بلاغًا.