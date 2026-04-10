القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا ممنوعة في الباحة Icon القبض على مقيم ومخالفة لترويجهما الحشيش في الطائف Icon الكويت تعلن التعامل مع 7 طائرات مسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية Icon صيانة وإعادة سفلتة في 27 حيًا وطريقًا رئيسيًا بحائل Icon 11 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية Icon وزارة الطاقة تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي بعد استشهاده في موقع عمله Icon ربيع رفحاء يكسو البراري بالخضرة ويعزز جاذبيتها الطبيعية Icon #يهمك_تعرف | سكني توضح أسباب إيقاف دعم التمويل العقاري لبعض المستفيدين Icon التضخم في أميركا يرتفع بأكبر وتيرة منذ 4 سنوات Icon

الكويت تعلن التعامل مع 7 طائرات مسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٩ مساءً
المواطن - واس

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، أنها رصدت (7) طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ(24) ساعة الماضية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، خلال الإيجاز الإعلامي: “إن العدوان الإيراني نتج عنه استهداف العديد من المنشآت الحيوية تابعة للحرس الوطني؛ ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه، وأضرار مادية جسيمة”.

الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة

الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية

وأضاف، أن المصابين يتلقون العلاج حاليًا وحالاتهم مستقرة، مشيرًا إلى أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (14) بلاغًا.

الكويت تدين أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصليتها في البصرة
الدفاع الكويتية: لم نسجل أي مستجدات أو تطورات عملياتية خلال 24 ساعة
الكويت: تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بطائرات مسيرة معادية
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق
الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
“البترول الكويتية”: مرافق تشغيلية تعرضت لاستهداف واعتداء إيراني آثم
الكويت: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة
الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة
