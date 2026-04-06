الكويت: رصد 14 صاروخًا باليستيًّا و46 مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 14 صاروخًا باليستيًا وصاروخين جوالين و46 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان: “إن التعامل مع تلك الصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية شمالي البلاد؛ مما تسبب في وقوع إصابات بشرية”.
وبين أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 22 بلاغًا، وتعاملت فرق إطفاء الجيش مع ثلاثة بلاغات.