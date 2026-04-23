الكويت: فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من اليوم الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بـ183 مليار دولار الشباب يخسر أمام الريان في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية بحضور رئيس الاتحاد السويسري.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار في جدة إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشري جي بي مورجان وبلومبيرغ للأسواق الناشئة المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون انتهاكات الاحتلال في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس دبلوماسي باكستاني: جمود حقيقي أمام مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران البريد السعودي “سبل” ضمن منظومة مبادرة طريق مكة في 10 دول أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى الثلاثاء.. والدفاع المدني يحذر اقتران القمر بكوكب المشتري يزيّن سماء المملكة في مشهد فلكي بديع
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود مبارك حمود الصباح، إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن.
وأضاف الصباح، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار.
وتابع أن تشغيل مطار الكويت الدولي سيشمل في مرحلته الأولى محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.