الكويت: فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من اليوم

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود مبارك حمود الصباح، إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

وأضاف الصباح، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار.

وتابع أن تشغيل مطار الكويت الدولي سيشمل في مرحلته الأولى محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.