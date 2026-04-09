الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع في دولة الكويت أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت بعض المنشآت الحيوية في البلاد.