المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر وإرث المحافظة العريق

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
المواطن - واس

يُعد المتحف البحري بمحافظة فرسان أحد أبرز المعالم الثقافية التي تجسد ارتباط الإنسان ببيئة البحر الأحمر، حيث يقدم لزواره تجربة فريدة تجمع بين علوم الأحياء البحرية والموروث الثقافي المحلي، في قالب توثيقي يعكس ثراء الحياة البحرية وتنوعها.

ويضم المتحف آلاف القطع المتنوعة من الكائنات البحرية المحنطة، والزخارف، والمجسمات، إلى جانب تشكيلات فنية مبتكرة صُنعت من الأصداف والمرجان, عاكسةً جماليات البيئة البحرية وتفاصيلها الدقيقة، كما يبرز المتحف جانبًا من التراث الفرساني المرتبط بالبحر، وما يمثله من مصدر للرزق والإلهام عبر الأجيال.

ويتكامل ما يقدمه المتحف مع الفعاليات التراثية التي تشتهر بها جزر فرسان، وفي مقدمتها “ليالي الحريد (22)”، الذي يجسد علاقة الأهالي بالبحر من خلال حدث سنوي فريد يعكس ممارسات الصيد التقليدية واحتفاء المجتمع بهذه الظاهرة الطبيعية، مما يعزز من حضور الموروث البحري في وجدان الزوار.

ويقدم المتحف عبر مقتنياته الممتدة على مدى أكثر من عقدين، توثيقًا بصريًا ومعرفيًا لتنوع الكائنات البحرية في البحر الأحمر، بأسلوب يجمع بين العرض العلمي والطرح الفني، مما يجعله وجهة للمهتمين بالبيئة والثقافة، ورافدًا لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الثروات البحرية.

ويشكّل المتحف البحري إضافة نوعية للمشهد السياحي والثقافي في محافظة فرسان، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المنطقة، ويعزز من حضورها وجهة سياحية متميزة على مستوى المملكة.

إقرأ المزيد