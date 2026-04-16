السعودية

المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة خلال 2025

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ مساءً
المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة خلال 2025
المواطن - فريق التحرير

سجّل قطاع الضيافة في المدينة المنورة أداءً متميزًا خلال عام (2025)، متصدرًا مدن المملكة في معدل الإشغال الفندقي، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على الوجهة وازدهار الحركة السياحية المرتبطة بزيارة المسجد النبوي الشريف والمعالم التاريخية في المنطقة.
وأظهرت بيانات تقرير أداء قطاع الضيافة في المملكة، الصادر عن وزارة السياحة، أن المدينة المنورة حققت أعلى معدل إشغال بلغ (85.5%)، فيما بلغ أدنى معدل إشغال (59.5%) خلال العام، متقدمة بذلك على متوسط معدل الإشغال في المملكة البالغ نحو (55%).
كما سجّل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في المدينة المنورة نحو (430) ريالًا، مع نطاق سعري تراوح بين (285) ريالًا كحد أدنى و(866) ريالًا كحد أعلى، في حين بلغ متوسط السعر على مستوى المملكة نحو (457) ريالًا.
وفي مؤشر الأداء المالي للفنادق، بلغ متوسط العائد لكل غرفة متاحة في المدينة المنورة نحو (430) ريالًا، مقارنةً بنحو (321) ريالًا على مستوى المملكة، ما يعكس قوة الطلب واستقرار العوائد التشغيلية في القطاع الفندقي بالمنطقة.
ويعكس هذا الأداء المتقدم لقطاع الضيافة في المدينة المنورة استمرار تطور البنية التحتية السياحية وتنامي الاستثمارات في مرافق الإيواء، إلى جانب الجهود المتكاملة لتعزيز تجربة الزوار والمعتمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف.

