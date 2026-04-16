وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا أساءت إيران الاختيار المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة خلال 2025 stc ومجموعة روشن توقعان اتفاقية إنشاء بنية تحتية متقدمة للألياف البصرية في مجتمع سدرة “معاذ الشيخ” ينال الدكتوراه في توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة السمعة المؤسسية وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي “إرشاد الحافلات” يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم الحج ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة لقطات لهطول أمطار الخير على القصيم
سجّل قطاع الضيافة في المدينة المنورة أداءً متميزًا خلال عام (2025)، متصدرًا مدن المملكة في معدل الإشغال الفندقي، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على الوجهة وازدهار الحركة السياحية المرتبطة بزيارة المسجد النبوي الشريف والمعالم التاريخية في المنطقة.
وأظهرت بيانات تقرير أداء قطاع الضيافة في المملكة، الصادر عن وزارة السياحة، أن المدينة المنورة حققت أعلى معدل إشغال بلغ (85.5%)، فيما بلغ أدنى معدل إشغال (59.5%) خلال العام، متقدمة بذلك على متوسط معدل الإشغال في المملكة البالغ نحو (55%).
كما سجّل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في المدينة المنورة نحو (430) ريالًا، مع نطاق سعري تراوح بين (285) ريالًا كحد أدنى و(866) ريالًا كحد أعلى، في حين بلغ متوسط السعر على مستوى المملكة نحو (457) ريالًا.
وفي مؤشر الأداء المالي للفنادق، بلغ متوسط العائد لكل غرفة متاحة في المدينة المنورة نحو (430) ريالًا، مقارنةً بنحو (321) ريالًا على مستوى المملكة، ما يعكس قوة الطلب واستقرار العوائد التشغيلية في القطاع الفندقي بالمنطقة.
ويعكس هذا الأداء المتقدم لقطاع الضيافة في المدينة المنورة استمرار تطور البنية التحتية السياحية وتنامي الاستثمارات في مرافق الإيواء، إلى جانب الجهود المتكاملة لتعزيز تجربة الزوار والمعتمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف.