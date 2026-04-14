المدينة المنورة تسجل نموًا متسارعًا في زوار المبيت المحليين

سجلت منطقة المدينة المنورة نموًا متسارعًا في أعداد زوار المبيت المحليين خلال موسم شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2026، متصدرةً مناطق المملكة في معدلات النمو، وفق مؤشرات حديثة.

وأوضحت البيانات، الصادرة عن غرفة المدينة المنورة اعتمادًا على بيانات وزارة السياحة، أن نسبة نمو زوار المبيت المحليين في المدينة المنورة بلغت أكثر من 20% خلال الفترة من 16 رمضان إلى 9 شوال، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

كما سجلت منطقة مكة المكرمة نموًا بنسبة تجاوزت 16%، في حين بلغ نمو إجمالي زوار المبيت المحليين على مستوى المملكة نحو 14%، مما يعكس تعافيًا متسارعًا ونموًا مستدامًا في القطاع السياحي.

ويعزز هذا النمو من مكانة المدينة المنورة كوجهة رئيسة للزوار، في ظل ما تشهده من تطوير مستمر في خدمات الضيافة، وارتفاع الطاقة الاستيعابية، وتحسن جودة التجربة المقدمة للزائرين.

وأكدت غرفة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تصاعد الطلب على خدمات الإقامة، وتنامي جاذبية المنطقة، مدعومة بحزمة من المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز القطاع السياحي ورفع مساهمته في الاقتصاد المحلي.