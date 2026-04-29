“المركزي الأمريكي” يُبقي سعر الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، وذلك في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

وأفاد البنك المركزي في بيانه بأن الدلائل الحديثة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية”، وأن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى “عدم اليقين” بشأن التوقعات الاقتصادية.

ولم يقدم البنك أي إشارة واضحة حول موعد تغيير السياسة النقدية مستقبلًا.