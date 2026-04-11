المركزي الروسي يُخفِّض أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة، خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، وخَفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 86.42 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 76.97 روبلًا.

وخَفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 86.93 كوبيكًا، ليبلغ 90.01 روبلًا، بينما خَفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11.64 كوبيكًا، ليصل إلى 11.2521 روبلًا.