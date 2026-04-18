المركزي الروسي يُخَفِّض أسعار الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري، وخّفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 3.26 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 76.0535 روبلًا.

ورفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 21.43 كوبيكًا، ليبلغ 89.6256 روبلًا، وخَفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2.43 كوبيك، ليصل إلى 11.1457 روبلًا.