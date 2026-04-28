المركزي السعودي يرخص لشركة “تك مال للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة “تك مال للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها لمزاولة هذا النشاط (11) شركة، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة (72) شركة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.