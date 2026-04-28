Icon

المركزي السعودي يرخص لشركة “تك مال للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر Icon أمير قطر: قمتنا الخليجية التشاورية تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تباين Icon جامعة نجران تطرح وظائف صحية عبر منصة “مسار” Icon قوات أمن الحج تضبط 6 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon مجلس الوزراء يوافق على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور Icon الإمارات تقرر الانسحاب من أوبك وأوبك + اعتبارًا من أول مايو Icon وزير الحج والعمرة بإندونيسيا يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار جواندا Icon إنفاذ يطرح 86 مزادًا عقاريًا لبيع أكثر من 1,300 أصل في مختلف المناطق Icon اعتمدتها الشؤون الإسلامية.. تفاصيل لائحة تنظيم العمل لـ 60 ألف موظف وموظفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
 من خلال التقنية المالية

المركزي السعودي يرخص لشركة “تك مال للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٤ مساءً
المركزي السعودي يرخص لشركة "تك مال للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر
المواطن - فريق التحرير

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة “تك مال للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها لمزاولة هذا النشاط (11) شركة، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة (72) شركة.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

