المركزي السعودي: 225 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 12.07 مليار ريال

سجلت بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاعًا في عدد عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الفترة من 19 إلى 25 أبريل 2026م، لتصل إلى 225,203,000 عملية، بقيمة إجمالية بلغت 12,076,169,000 ريال، مقارنة بـ 12,311,023,000 ريال في الفترة السابقة.

وأوضحت النشرة الأسبوعية لنقاط البيع أن قطاع المطاعم والمقاهي تصدر القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث عدد العمليات بـ 57,160,000 عملية بقيمة 1,611,004,000 ريال، يليه قطاع الأطعمة والمشروبات بـ 52,737,000 عملية بقيمة 1,901,255,000 ريال.

كما سجل قطاع النقل 5,841,000 عملية بقيمة 911,904,000 ريال، والصحة 9,006,000 عملية بقيمة 784,026,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات الملبوسات والإكسسوارات 7,764,000 عملية بقيمة 902,565,000 ريال.

وفي بقية القطاعات، سجلت محطات الوقود 17,036,000 عملية بقيمة 945,128,000 ريال، والخدمات المهنية والتجارية 12,943,000 عملية بقيمة 673,248,000 ريال، بينما بلغ قطاع الثقافة والترفيه 3,582,000 عملية بقيمة 278,693,000 ريال، وقطاع الفنادق 859,000 عملية بقيمة 331,951,000 ريال.

وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض بعدد 73,891,000 عملية بقيمة 4,263,965,000 ريال، تلتها جدة بـ 26,367,000 عملية بقيمة 1,680,422,000 ريال، ثم الدمام بـ 9,350,000 عملية بقيمة 630,397,000 ريال، ومكة المكرمة بـ 9,559,000 عملية بقيمة 605,701,000 ريال، والمدينة المنورة بـ 8,583,000 عملية بقيمة 435,638,000 ريال.