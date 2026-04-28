الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ صباحاً
المرور: مخالفة عدم ربط حزام الأمان تتراوح بين 150 و300 ريال
المواطن - فريق التحرير

جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، مشددة على أن ربط حزام الأمان يُعد من المتطلبات الأساسية لتعزيز السلامة على الطرق.

وأوضحت إدارة المرور عبر منصة إكس أن عدم استخدام حزام الأمان يُعد مخالفة مرورية تستوجب تطبيق العقوبات النظامية، مشيرة إلى أن الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين 150 ريالًا كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى.

ودعت الإدارة قائدي المركبات وجميع الركاب إلى الحرص على ربط حزام الأمان بشكل دائم أثناء التنقل، لما له من دور محوري في الحد من الإصابات وتقليل آثار الحوادث، إلى جانب تجنب التعرض للغرامات المالية.

المرور يباشر حادث اصطدام شاحنة بمركبة في عسير
السعودية

المرور يباشر حادث اصطدام شاحنة بمركبة في...

السعودية
20 مخالفة تستوجب العقوبة.. الإحالة للمحكمة وغرامة بالحد الأعلى للمتورطين
السعودية

20 مخالفة تستوجب العقوبة.. الإحالة للمحكمة وغرامة...

السعودية