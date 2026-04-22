المرور يطلق مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، والذي يتيح للراغبين في شراء اللوحات المشاركة بشكلٍ إلكتروني.
وبحسب المرور عبر منصة إكس، يستمر المزاد حتى يوم غد الخميس 23 أبريل، حيث يمكن للراغبين المشاركة من خلال أربع خطوات بسيطة.
ويمكن المشاركة في المزاد بالدخول على منصة أبشر، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وبعدها يتم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.