Icon

المرور يطلق مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر Icon الشؤون الدينية تدشن دورة إتحاف الناسك بأحكام المناسك في المسجد الحرام Icon الذهب يرتفع مع تراجع النفط Icon مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من سولو الإندونيسية  Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 6 مناطق Icon الجامعة الإسلامية تعلن فتح التقديم على برامجها عبر منصة “ادرس في السعودية” Icon ارتفاع أسعار النفط عند التسوية Icon رسميًا.. أبها يفوز على الطائي ويصعد لدوري روشن الموسم المقبل Icon المملكة تُدشن رابع منافذ مبادرة “طريق مكة” بجمهورية إندونيسيا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
المرور يطلق مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، والذي يتيح للراغبين في شراء اللوحات المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وبحسب المرور عبر منصة إكس، يستمر المزاد حتى يوم غد الخميس 23 أبريل، حيث يمكن للراغبين المشاركة من خلال أربع خطوات بسيطة.

ويمكن المشاركة في المزاد بالدخول على منصة أبشر، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وبعدها يتم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

