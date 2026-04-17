ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز جمعية “شفا” تطلق مبادرات صحية وتوقع مشروع مدينة طبية في عسفان الجمارك تحبط تهريب 29 كيلو كوكايين في ميناء جدة خطيب المسجد الحرام: للإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري قمة مرتقبة بقيادة ماكرون وستارمر لإعادة فتح مضيق هرمز أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان حتى التاسعة رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء تراجع أسعار النفط اليوم توقعات باضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض بسبب نشاط شمسي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق مزيدًا من الأمن والاستقرار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.