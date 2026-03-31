بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الكونغو

الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة التميُّز النسائي

برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة...

ملك الأردن يغادر جدة وولي العهد في مقدمة مودعيه

ملك الأردن يغادر جدة وولي العهد في مقدمة مودعيه

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والرقي.

إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس أوزبكستان
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية
ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع ملك الأردن في جدة
السعودية

ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع...

السعودية
لقاء ثلاثي بين ولي العهد وملك الأردن وأمير قطر لبحث مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد العسكري
أخبار رئيسية

لقاء ثلاثي بين ولي العهد وملك الأردن...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كولومبيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كولومبيا...

السعودية
ولي العهد وملك إسبانيا يبحثان مستجدات الأوضاع الراهنة بالمنطقة
أخبار رئيسية

ولي العهد وملك إسبانيا يبحثان مستجدات الأوضاع...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش

السعودية
برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة التميُّز النسائي
السعودية

برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح...

السعودية
ترامب: محمد بن سلمان محارب ونموذج قيادي استثنائي والسعودية محظوظة به
أخبار رئيسية

ترامب: محمد بن سلمان محارب ونموذج قيادي...

أخبار رئيسية