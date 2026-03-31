الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الكونغو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والرقي.