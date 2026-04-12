الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والرقي.