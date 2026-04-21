الملك سلمان وولي العهد يهنئان نزار أميدي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للعراق

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نزار محمد سعيد أميدي، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية العراق.

وقال الملك المفدى: “بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية العراق، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، متطلعين إلى العمل مع فخامتكم على توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها في المجالات كافة، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نزار محمد سعيد أميدي، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية العراق.

وقال سمو ولي العهد: “يسعدني بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية العراق، أن أبعث لفخامتكم بالغ التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متطلعًا إلى العمل مع فخامتكم على تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا في جميع المجالات، متمنيًا لفخامتكم الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.

