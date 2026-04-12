الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة سواءً كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم بن عبده بن أحمد آل سالم عسيري، إبراهيم بن محمد بن جابر العمامي الفيفي، أحمد بن خالد بن أحمد العبدلي الفيفي، أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشلاش، أحمد بن فريد بن عبدالله العبدالرحمن، أحمد بن مدو بن سعد الغفيلي الشمري، إسماعيل بن عبدالله بن إسماعيل زيلع، أصيل بن خليفة بن محمد الشنو، أمين بن محمد بن محمد أمين مينه، أمجد بن محمد بن علي معافى، باسل فهد بن صالح بن عبيدالله آل تمام المنتشري، بخيت بن مبروك بن غيث السناني الجهني، بدر بن ثامر بن منوخ السعيدي الظفيري، بدر بن عبدالله بن علي آل سليمان الشمراني، بندر بن عبدالرحيم بن سالم بني كبير الغامدي، تركي بن خلف بن رخوان القويني الشراري، تركي بن محمد بن حسن مذيبي عواجي، تركي بن محمد بن عبده آل صقران عسيري، ثامر بن سعود بن راشد الشلوي، حاتم بن سعيد بن عبدالله العلوي الزهراني، حسام بن يحي بن حسن البريقع الزهراني، حسن بن أحمد بن حاج جغمي شراحيلي، حسن بن لاحق بن دخيل اللّه الزيدي الشريف، حسن بن محمد بن أحمد الحسني الزهراني، حسين بن محمد بن يحي خبراني، حمد بن تركي بن حمد المصعبي الشمراني، يوسف بن عبدالله بن محمد الوابل، حمد بن عبدالله بن حمد آل عمي، حمد بن محسن بن حمد بلحارث، حمود بن عيد بن حمود السويدي الشمري، حمود بن خزيم بن سعد الخزيم الشمري، حيدر بن علي بن هلال الطالب، ‎خالد بن الدربيك بن شجاع المخاريم الدوسري، خالد بن محمد بن سعود المبهل الهاجري، خليل بن إبراهيم بن خليل مناع، رائد بن محمد بن حمد القاضي، ‎ربيع بن جريفان بن شحاذ شويلعي الرشيدي، رياض بن عبدالرحمن بن علي آل طراد القحطاني، سالم بن محمد بن نزال الحليمي الشراري، سالم بن مفرح بن محمد الشهري، سامر بن علي بن خنيفس القثامي العتيبي، سطام بن ناصر بن حسن الايداء العنزي، سعد بن مسفر بن فريج المذاهبي الحارثي، سعود بن حمد بن صالح سحباني الخالدي، سعود بن سلطان بن عواض الثبيتي، سعود بن عبدالعزيز بن محمد العبيد، سعود بن مرخي بن فدغم الحليمي الشراري، سعيد بن فهد بن سعيد السمي البقمي، سلطان بن سالم بن مشغي الخنفري القحطاني، سلطان بن سعد بن صقر العصيمي، سلطان بن عمر بن محمد الرقيب، سلمان بن حيان بن مداوي التليدي، سليمان بن علي بن محمد المريس، ‎سمحان بن عيد بن ناصر آل مسعود القحطاني، سند بن سعدي بن مسيعيد المظيبري، ‎سيف إبراهيم بن زاهر بن حسين آل سالم العماري، شاكر بن فراج بن مرزوق العصيمي العتيبي، صالح بن محمد بن صالح العميري الخالدي، صالح بن يحيى بن صالح الزهراني، عادل بن عبدالله بن عبدالعزيز العتيق، عاصم بن أحمد بن عزي رفاعي، عاصم بن مطلق بن ناصر الحناكي، ‎عامر بن منور بن عبدالرحمن الضبعاني الشراري، عبدالرحمن بن فيصل بن إبراهيم الحنيطي الحربي، عبدالرحمن بن جمعان بن أسعد عمري غزواني، عبدالرحمن بن سليمان بن سالم الحبوب السراح، عبدالرحمن بن عائض بن عواض آل سلوم الحارثي، عبدالرحمن بن عتيق بن محمد العتيق، عبدالرحمن بن فرحان بن جعيثن النجباني الشمري، عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد آل عمر الخثعمي، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الداود، عبدالكريم بن صلاح بن مثيب العزيزي المطيري، عبدالله بن حمد بن عبدالله آل منصور، عبدالله بن ظافر بن عبدالله الحرسان الشهراني، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحميد، عبدالله بن غانم بن علي البيشي،‎ عبدالمجيد بن سفر بن حمود الروقي العتيبي، عبدالملك بن متعب بن عايد السويلمي العنزي، عدنان بن هاني بن عبدالوهاب البوصالح، علي بن محمد بن علي حوذان، علي بن حسن بن يحيى النجعي، علي بن جحني بن حسن آل سعيد الشهري، علي بن طالب بن عبدالحفيظ الجحدلي الحربي، علي بن عبدالله بن محمد الفقيه البارقي، علي بن يحيى بن علي آل زاهر الشهري، عمر بن محمد بن حمد الناصر، ‎عويضه بن محمد بن عويضه العنادي القحطاني، فارس بن يحي بن حسن علامي، ‎فارس بن علي بن محمد آل سعيد القحطاني، فايز بن صالح بن فايز السناني، فايز بن مبارك بن مسعود آل بوظهير، فهد بن ماطر بن فلاح الشطيطي المطيري، فهد بن سعيد بن مذهل الصخابرة الدوسري، فهد بن محمد بن عيد البرازي المطيري، فهيد بن علي بن فهيد الفلتاني البقمي، فواز بن حسن بن علي الحتارشة الشهراني، فيصل بن سالم بن رمضان آل بركه الزهراني، فيصل بن صقر بن مرشود الشاطري المطيري، فيصل بن قنوت بن علي آل فاضل الغامدي، ماجد بن نايف بن نامي الجعيد، مبارك بن أحمد بن أحمد الجدحي المهري، محمد بن علي بن صنيتان الزويكي الحربي، محمد بن أحمد بن بركات آل موسى الشهري، محمد بن بشير بن مشهور الفريجي الرويلي، محمد بن رداد بن درويش الشلاقي الشمري، محمد بن سالم بن جريبان السبيعي العنزي، محمد بن سعد بن سعيد المهداني القحطاني، محمد بن سعيد بن محمد آل حدوه الشهراني، محمد بن سند بن سليم الضبيطي المطيري، محمد بن طالب بن غريب الغريب، محمد بن عبدالله بن سالم آل عتيق اليامي، محمد بن علي بن حسين الكفيل، محمد بن علي بن عبدالله اسقيط، محمد بن علي بن محمد شعبي، محمد بن مهدي بن موسى محه كعبي، محمود بن عبدالمحسن بن منصور البركاتي الشريف، مسعود بن جويراللّه بن مستور آل سلمان القحطاني، مشاري بن جميل بن عوض الدهيس المالكي، مشاري بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز القريشي، مشاري بن فهد بن تركي العجرشي القحطاني، مشبب بن علي بن مشبب الأحامرة القحطاني، مشعل بن حمود بن محمد الطريسي الحربي، معاذ بن عبدالحميد بن عبدالله الوابل، ناصر بن أحمد بن علاالله زفيلي، ناصر بن غازي بن ناصر المانع، ‎نايف بن عيسى بن عايض الوسيدي الحربي، نضال بن فهد بن علي العرافي العسيري، غازي بن عبدالله بن غازي العواجرة الشهري، هتان بن محمد بن محمد حسين اليماني، هويج بن محمد بن محسن آل فطيح، يحي بن محمد بن علي صمان، يحي بن مفرح بن أحمد خالدي، يحيى بن حسن بن محمد حديدي مجرشي، يزيد بن سلطان بن زين العصيمي العتيبي، غلا حمد بن راشد بن حمد الماجد، أروى بنت عبده بن أحمد القوزي، أريج بنت عزيز بن نجر الشيباني العتيبي، أفراح بنت عطيه بن معنف الفهمي، ألآء بنت موسى بن عبدالله العياشي الزهراني، البندري بنت عبدالعزيز بن حمدان الراشد، الجازي بنت سالم بن محمد البحيح المري، أمجاد بنت محمد بن سعيد آل عايض عسيري، أمل بنت عمر بن شبيلي الشعفي البارقي، أمل بنت مبارك بن حسين الدريع، بدرية بنت راشد بن ضفيدع الكلبي الجهني، جمان بنت علي بن محمد عويد آل أحمد القحطاني، جنان هاشم بن أحمد بن عباس أبوهاشم، حليمة بنت يحيى بن محمد سهلي مدخلي، حمدة بنت يوسف بن دخيل اللّه العامري الشمراني، دلال بنت شنوان بن صبر السحيمي البلوي، دلال بنت نايش بن محمد القريدي العماري، رغد بنت عبده بن حسن عطيف، رنا بنت محمد بن صالح الصنيتان، ‎رندة بنت عبدالحميد بن سعد الصاعدي الحربي، ريوف بنت محمد بن فالح الحطابي الشلوي، زينب بنت سفران بن معيض اليزيدي الحارثي، سارة بنت عبيداللّه بن عوض الصالحي، سارة بنت فالح بن عبدالهادي آل قير القحطاني، سامية بنت ملهي بن بخيت السميري الجهني، شريفة بنت ذياب بن سعيد آل مطارد العمري، شريفة بنت أحمد بن علي المشحكي الشهري، شفياء بنت محمد بن رشيد آل بليهي اليامي، شمس بنت عبداللطيف بن محمد الخميس، شمعة علي حسن آل عواض عسيري، صالحة بنت أحمد بن حسين مسودي، صيتة بنت عبيد بن مطلق الرفدي، عائشة بنت خضران بن فرديس الهلالي المالكي، عائشة بنت منصور بن أحمد حوذان، عبير بنت صالح بن عبدالخالق فلبمان، عبير بنت عبدالله بن عبدالرحمن الشمسان، عذاري بنت صابر بن عطية آل شلية العيسى، علا بنت ناصر بن هجاج بن عميرة العتيبي، فاطمة بنت جاسم بن محمد الهاجري، فاطمة بنت حمود بن حميد الرويثي، فاطمة بنت عبدالرحمن بن أحمد بو شليبي، فاطمة بنت مرزوق بن سعود العمري الخالدي، ليلى بنت أحمد بن سعيد الزهراني، ليلى بنت محمد بن عمر بافنع، مريم بنت حسين بن علي الضبيعي، ملحة بنت هادي بن مفرح آل مقرح القحطاني، مليحة بنت عطية بن غرم اللّه العمري الزهراني، منال بنت خليل بن لايق السبيعي العنزي، منيرة بنت سعدون بن ضحيان النفيعي العتيبي، منيرة بنت دخيل اللّه بن صلاح الجهني، مها بنت فهد بن ناصر الشيباني، مهرة علي بن محمد بن علي بجوي، مودة بنت عمر بن محمد سعيد برنجي، ميثاء بنت سعد بن ضمن الغرابي الحربي، ميرا عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز التركي، نازك بنت علي بن محمد القديحي، نها بنت عودة بن سلامة العضيدي العطوي، نورة بنت حسن بن محمد مدوح هزازي، نوف بنت مفرح بن سالم الكبرى، هدى بنت عليوي بن زيد الحزماني الفهمي، هناء بنت حمد بن فهد الهويمل، هيفاء بنت ناصر بن سالم الهبيري الحربي، هيلا بنت هليل بن ثروي العطاوي الشمري، وصايف بنت محمد بن حسين آل إبراهيم الشيخي، وعد بنت يوسف بن جمعة العمي، وفاء بنت حلو بن غريب الختمي الجيسي.