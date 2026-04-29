المملكة تؤكد استمرار دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بصفتها المانح المؤسس ورئيسة مجلسه الاستشاري

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، بوصفه تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، خلال اجتماع على مستوى السفراء، عُقد في إطار مبادرة “UN80” لمراجعة قدرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركزه، التي أشار فيها إلى استمرار دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب منذ تأسيسه عام 2011م، بصفتها المانح المؤسس ورئيسة مجلسه الاستشاري.

وشددت المملكة في إطار مبادرة “UN80″، على أهمية الحفاظ على قدرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركزه، وتعزيز دعمهما بموارد مستدامة, مؤكدة ضرورة مواجهة التهديدات المستجدة، لا سيما استغلال الجماعات الإرهابية للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في التجنيد والتمويل والدعاية.

وأشارت المملكة إلى أن أفريقيا لا تزال الأكثر تضررًا من الإرهاب، بما يستدعي شراكة دولية فاعلة واستجابة منسقة تراعي أولويات الدول، مع إدانة الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي، بما في ذلك العاصمة باماكو.

إقرأ المزيد

السعودية تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية وضمان حقوق المدنيين
السعودية

السعودية تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية وضمان...

السعودية
السعودية تدين وتستنكر استهداف موقعين بالكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق
السعودية

السعودية تدين وتستنكر استهداف موقعين بالكويت بطائرات...

السعودية
السعودية تستنكر إطلاق النار الذي استهدف حفلاً حضره الرئيس الأمريكي
أخبار رئيسية

السعودية تستنكر إطلاق النار الذي استهدف حفلاً...

أخبار رئيسية
قصة أقدم صورة فوتوغرافية اُلتُقِطت داخل السعودية
السعودية

قصة أقدم صورة فوتوغرافية اُلتُقِطت داخل السعودية

السعودية
استضافة السعودية للقمة الخليجية التشاورية تعزز التكامل وتدعم الاستقرار الإقليمي
السعودية

استضافة السعودية للقمة الخليجية التشاورية تعزز التكامل...

السعودية
بحضور رئيس الاتحاد السويسري.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار في جدة
السعودية

بحضور رئيس الاتحاد السويسري.. انطلاق اجتماع الطاولة...

السعودية