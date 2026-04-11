المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش

قدّمت المملكة العربية السعودية, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بوصفها أنموذجًا تعليميًا رائدًا يجسّد قيم التعايش بين الثقافات وتعزيز المواطنة العالمية, وذلك خلال أعمال الدورة الـ224 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن البند المتعلق بالتوصية الخاصة بالتربية من أجل السلام وحقوق الإنسان والفهم الدولي.
وأكدت المملكة في كلمتها اهتمامها الكبير بمبادئ التعليم من أجل السلام، ونشر ثقافة التسامح والمساواة، ونبذ العنف والتمييز بجميع أشكاله، مشيرةً إلى أن سياساتها التعليمية ومناهجها ترتكز على تعزيز قيم التعايش الإنساني، واحترام الآخر، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، ومواجهة جميع أشكال التطرف.
وأوضحت أن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تضم طلابًا من 180 دولة وإقليمًا حول العالم، يتلقّون تعليمهم في بيئة أكاديمية واحدة تقوم على الاحترام المتبادل والتنوع الثقافي والحضاري واللغوي، وهو ما ينعكس سنويًا في فعاليات “مهرجان الثقافات والشعوب” الذي تنظمه الجامعة.
وسلّطت المملكة الضوء على عدد من الجهود المؤسسية الداعمة في هذا المجال، ومن أبرزها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، ومركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، إضافة إلى المركز الإقليمي للحوار والسلام التابع لليونسكو من الفئة الثانية، باعتبارها نماذج وطنية وإقليمية تعزز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب.