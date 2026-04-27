المملكة تشارك لمعرض “سوشي تك طوكيو 2026” تحت مظلة “استثمر في السعودية”

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والجهات الشريكة، بمعرض “سوشي تك طوكيو 2026” للابتكار والتقنية، تحت مظلة “استثمر في السعودية”، ويقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 27 حتى 29 أبريل 2026.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مساعي المملكة لتعزيز حضورها في المشهد الريادي العالمي، وفي إطار “رؤية المملكة العربية السعودية واليابان 2030″، والإطار الإستراتيجي المشترك الموقّع عام 2017 بين قيادتَي البلدين في طوكيو، الذي يعكس التزامًا راسخًا بتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومحاور الثورة الصناعية الرابعة.

وتستضيف المملكة فعالية “Startup Saudi” يوم 30 أبريل 2026 في العاصمة طوكيو التي تهدف إلى بناء جسر مستدام للتعاون بين المنظومتين الرياديتين السعودية واليابانية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم الدخول المتبادل إلى الأسواق وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الجريء في كلا البلدين.