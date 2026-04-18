في مدينة لاهور بمطار العلامة إقبال الدولي

المملكة تُدشن ثالث منافذ مبادرة “طريق مكة” بجمهورية باكستان الإسلامية

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٧ مساءً
المواطن - واس

دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم، ثالث منافذ مبادرة “طريق مكة” في جمهورية باكستان الإسلامية في مدينة لاهور بصالة المبادرة في مطار العلامة إقبال الدولي، بحضور معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني سردار محمد يوسف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438هـ/ 2017م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

