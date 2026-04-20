المنتخب السعودي للكيمياء يشارك في أولمبياد مندليف الدولي للكيمياء 2026 بموسكو

يشارك المنتخب السعودي للكيمياء في النسخة الـ (60) من أولمبياد مندليف الدولي للكيمياء (IMChO 2026)، الذي تستضيفه روسيا في العاصمة موسكو خلال الفترة من 15 حتى 23 أبريل 2026، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

ويُعد أولمبياد مندليف الدولي للكيمياء من أعرق وأقوى المسابقات العلمية عالميًا في مجال الكيمياء، نظرًا لمستوى أسئلته المتقدم وآلية التنافس الدقيقة، حيث انطلقت أولى نسخه عام 1967 في مدينة دنيبروبتروفسك بصفتها منافسة سوفيتية، ويُقام باللغة الروسية، وسُمّي باسم العالم الروسي ديميتري مندلييف، صاحب الجدول الدوري للعناصر.

ويمثل المملكة في هذه النسخة 6 طلبة من المرحلة الثانوية، جرى تأهيلهم بإشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، وهم: علي أحمد باوزير من إدارة تعليم الرياض، وسارة فيصل مسفر الرقيب من إدارة تعليم الطائف، وصالح بن مبارك الحربي من الهيئة الملكية بالجبيل، وعبدالعزيز بدر الجعيد من إدارة تعليم المدينة المنورة، ومجتبى عبدالإله التاروتي من إدارة تعليم الشرقية، وعلي سالم اليامي من إدارة تعليم نجران.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لحضور المملكة في هذا الأولمبياد منذ عام 2013، حيث بلغ عدد مشاركاتها 13 مشاركة، حققت خلالها 28 جائزة دولية، منها 3 ميداليات فضية و23 ميدالية برونزية، في إنجاز يعكس تطور مستوى الطلبة السعوديين في المنافسات العلمية العالمية.

ويخضع الطلبة المشاركون لبرامج تدريبية مكثفة على مدار العام، تشمل مراحل متعددة من التأهيل العلمي النظري والعملي، إلى جانب معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، تهدف إلى تنمية مهاراتهم في حل المسائل الكيميائية المتقدمة، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على المستوى الدولي، بما يسهم في تمثيل المملكة بصورة مشرفة في المحافل العلمية العالمية.