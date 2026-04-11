المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي

قال الأمين العام لـمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، إن أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود انتقائية على مرور السفن يتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن حرية الملاحة في المضايق الدولية تُعد «حقًا مكفولًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف».

وأضاف دومينجيز، خلال مداخله هاتفيه لشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لا يسمح باستثناء أي ممر مائي استراتيجي من مبدأ حرية العبور الآمن، حتى في ظل التوترات الأمنية أو النزاعات العسكرية، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ«حق المرور العابر» يضمن لجميع السفن والناقلات حرية التنقل دون تمييز أو تهديد.

وأكد أن ممارسة عبور انتقائي بين السفن أو رفع مستوى المخاطر في المضيق يُعد انتهاكًا صريحًا لهذه القواعد، ولا يمكن تبريره بأي سياق سياسي أو عسكري، موضحًا أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطرًا مباشرًا على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على هذا الممر الحيوي.

وذكر أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف التعاون لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، داعيًا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها إيران، بضمان سلامة السفن أيا كانت جنسياتها، والعمل على خفض التصعيد بما يحافظ على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأظهرت بيانات تتبع بحرية توجه عدد من السفن نحو مضيق هرمز، في وقت بدأ فيه وفدان من إيران والولايات المتحدة محادثات سلام في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقالت شبكة «سي إن إن» استنادا إلى بيانات نشرها موقع «مارين ترافيك»، المتخصص في تتبع الملاحة البحرية، إن عددا محدودا من السفن معظمها صينية قد عبرت المضيق أو تتجه نحوه حاليا قادمة من الخليج العربي.

ووفق البيانات، فإن ناقلة بضائع صينية عبرت المضيق الليلة الماضية، بعد أن كانت قد انطلقت من ميناء «أم قصر» العراقي قبل نحو شهر. كما أظهرت البيانات توجه ناقلتي نفط خام صينيتين نحو المضيق اليوم السبت، حيث تبحر الناقلتان بالقرب من الساحل الإيراني.

ورغم هذه التحركات، فلا تزال حركة الملاحة في المضيق الحيوي ضعيفة للغاية، إذ تمثل جزءا ضئيلا جدا مما كانت عليه في الأوضاع الطبيعية، حيث كانت 100 سفينة تقريبا تمر عبر مضيق هرمز يوميا.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع وصول وفدين من الولايات المتحدة وإيران اليوم السبت، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، استعدادا لبدء مفاوضات حاسمة بين الطرفين لتثبيت الهدنة الهشة المبرمة بينهما لوقف إطلاق النار والسعي لإبرام اتفاق سلام دائم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اشترط فتح المضيق «بشكل كامل وفوري وآمن» مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن فتح المضيق سيتم «مع مراعاة القيود التقنية»، في إشارة -بحسب مسئولين أمريكيين- إلى صعوبة إزالة الألغام.