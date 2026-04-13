الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة

المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٤ مساءً
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

أكد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الاثنين، أنه لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري.

وتابع دومينغيز خلال مؤتمر صحفي “بموجب القانون الدولي، لا يحق لأي بلد حظر الحق في العبور الآمن أو حرية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية”.

رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى

القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز

ويأتي تصريح رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في ظل إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ، الاثنين، حصاراً على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات مع إيران في إسلام آباد، في ظل تعطيل إيران المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة في تأمين مضيق هرمز
مجلس الأمن يصوّت على نص لتأمين مضيق هرمز قبل انتهاء مهلة ترامب
الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ورفض الرسوم
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
