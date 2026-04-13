المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز

أكد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الاثنين، أنه لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري.

وتابع دومينغيز خلال مؤتمر صحفي “بموجب القانون الدولي، لا يحق لأي بلد حظر الحق في العبور الآمن أو حرية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية”.

ويأتي تصريح رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في ظل إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ، الاثنين، حصاراً على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات مع إيران في إسلام آباد، في ظل تعطيل إيران المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.