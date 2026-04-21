الموارد البشرية تباشر أعمال خطتها التشغيلية الشاملة لموسم حج 1447هـ

باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ أعمال خطتها التشغيلية الشاملة لموسم حج 1447هـ، عبر منظومة متكاملة من المبادرات التنظيمية والرقابية والاجتماعية، تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن، وترتقي بجودة التجربة خلال رحلتهم في المشاعر المقدسة، وذلك في إطار التكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة رئيس اللجنة التنفيذية لموسم الحج بالوزارة إسماعيل بن سعيد الغامدي، أن الوزارة عملت على الإعداد المبكر لموسم الحج عبر خطة متكاملة ترتكز على تعزيز الجاهزية الميدانية، وتوظيف التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، بما يضمن تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات الحجاج بمختلف فئاتهم، وتدعم كفاءة الأداء في المواقع الميدانية.

ضمان تحقيق أعلى مستويات الامتثال

وأشار معاليه إلى أن الخطة تستهدف ضمان تحقيق أعلى مستويات الامتثال للأنظمة والتعليمات المنظمة لسوق العمل خلال الموسم، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومتابعة التزامها بنظام العمل ولوائحه، إلى جانب الإشراف على تطبيق ضوابط العمل الموسمي، بما يسهم في تنظيم بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، واستقبلت الوزارة عبر منصة “أجير” طلبات المنشآت لتوظيف الراغبين بالعمل خلال موسم الحج، من خلال ربط الكفاءات الوطنية والمقيمين بالمنشآت المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بما يسهم في سد الاحتياج الموسمي، ورفع كفاءة التشغيل في مختلف المواقع.

وفي مسار الخدمات الرقمية وفرت الوزارة مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للحجاج عبر تطبيقها الموحد للأفراد، لا سيما من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، شملت توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة، والدعم البصري، والإرشاد المكاني، إلى جانب قنوات للتبليغ عن المخالفات، وتقديم الدعم الفوري للحالات الطارئة، بما يعزز شمولية الخدمات وسهولة الوصول إليها.

وعلى صعيد العمل التطوعي، جرى تنظيم مجموعة من المبادرات التطوعية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية مثل مبادرة ” أنورت”، لتقديم خدمات الإرشاد، والضيافة، والدعم الميداني للحجاج، مع التركيز على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس دور المجتمع في الإسهام في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز ثقافة التطوع خلال الموسم.

واكتملت جهوزية مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبال أطفال الحجاج والعاملين في الموسم، حيث توفر بيئة آمنة وأنشطة متخصصة بإشراف كوادر مؤهلة، بما يمكّن ذويهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، أما في الجانب التوعوي فاعتمدت الوزارة مجموعة من الحملات التوعوية متعددة اللغات تستهدف ضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات المعنية، لرفع الوعي بمخاطر التسول خلال موسم الحج، وبيان آثاره السلبية على المجتمع، والتعريف بالقنوات الرسمية للتبرع وآليات الإبلاغ عن الحالات، بما يسهم في تعزيز الامتثال وحماية الحجاج.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير منظومة خدماتها خلال موسم الحج، عبر التكامل المؤسسي، والابتكار في تقديم الحلول، ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز جودة تجربة ضيوف الرحمن، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، في بيئة منظمة وآمنة ترتقي إلى تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.