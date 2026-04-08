Icon

تكونات السحب الركامية تزين سماء مكة في مشهد جمالي يعانق الأفق Icon الموارد البشرية تعلن بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا Icon انتعاش الغطاء النباتي يُبرز القرضي في براري الشمالية Icon أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة Icon 3 مصابين وحريق محدود إثر سقوط شظايا في مجمع حبشان بأبوظبي Icon السعودية ترحب بإعلان توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق لوقف إطلاق النار Icon بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية Icon عقود الغاز تهوي 20% في أوروبا Icon القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع Icon زراعة الزعفران في العُلا.. خطوة جديدة ضمن مسار التنويع الزراعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الموارد البشرية تعلن بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها.
وتستهدف هذه المرحلة “العقود محددة المدة”، وصولًا إلى “العقود غير محددة المدة” في المرحلة الثالثة، مما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.
وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”، مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها، وذلك من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة “قوى”، داعية جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
يُذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

