الموارد البشرية: للعامل حق التنفيذ في حالة عدم استلام راتبه خلال 30 يومًا

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن الاستفادة من السند يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل.
وأضافت أنه في حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئياً بعد مرور 90 يوماً، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز” مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت الوزارة على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة «قوى»، وحثت جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
وكانت وزارة الموارد اعتمدت المرحلة الثانية «عقد العمل الموثق سنداً تنفيذيّاً»، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها، لتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها، وتستهدف المرحلة العقود محددة المدة وصولاً إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.