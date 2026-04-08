Icon

الأهلي بعد مباراة الفيحاء: واجهنا قرارات تحكيمية غير عادلة Icon الموارد البشرية: للعامل حق التنفيذ في حالة عدم استلام راتبه خلال 30 يومًا Icon الخطوط العراقية: استئناف الرحلات الجوية بدءًا من يوم الجمعة Icon المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض Icon هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة Icon #يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي Icon “البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة Icon البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة Icon تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن Icon 254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار

الموارد البشرية: للعامل حق التنفيذ في حالة عدم استلام راتبه خلال 30 يومًا

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٧ مساءً
الموارد البشرية: للعامل حق التنفيذ في حالة عدم استلام راتبه خلال 30 يومًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن الاستفادة من السند يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل.

طلب تنفيذ إلكتروني عبر ناجز

وأضافت أنه في حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئياً بعد مرور 90 يوماً، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز” مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار.

الموارد البشرية تعلن بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا...

#يهمك_تعرف | الموارد البشرية تحدد المنشآت المشمولة بقرار توطين 69 مهنة جديدة

أهمية توثيق العقود

وشددت الوزارة على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة «قوى»، وحثت جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.

وكانت وزارة الموارد اعتمدت المرحلة الثانية «عقد العمل الموثق سنداً تنفيذيّاً»، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها، لتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها، وتستهدف المرحلة العقود محددة المدة وصولاً إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

السعودية

الموارد البشرية تعلن بدء المرحلة الثانية من...

السعودية
السعودية

الموارد البشرية: تحديث قرار توطين المهن الإدارية...

السعودية
أخبار رئيسية

تفاصيل قرار الموارد البشرية بتوطين 69 مهنة:...

أخبار رئيسية
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | الموارد البشرية تحدد المنشآت المشمولة...

يهمك تعرف