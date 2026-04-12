المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع شبكات مياه بالحجرة لخدمة 3,500 مستفيد

أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكات المياه بمحافظة الحجرة في منطقة الباحة، وذلك بتكلفة إجمالية قاربت (4) ملايين ريال، ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج تحسين جودة الحياة.

وأوضحت الشركة أن المشروع شمل تنفيذ شبكات مياه بأقطار متعددة بلغ إجمالي أطوالها (14) كيلو مترًا طوليًا، بهدف تحسين كفاءة التوزيع وزيادة نطاق الخدمة في المحافظة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الأصول المائية القائمة وتطوير مستوى الاعتمادية التشغيلية، ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من المشروع في خدمة أكثر من (3,500) مستفيد في المحافظة.

ودعت شركة المياه الوطنية العملاء في مخطط أنوار الحجرة بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة إلى الاستفادة من الخدمة وطلبها عبر القنوات الرقمية الرسمية، سواء من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، أو عبر فرعها الإلكتروني​​ (e.nwc.com.sa).