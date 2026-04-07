المياه تنتهي من تنفيذ مشاريع لخدمة 6 محافظات جبلية بجازان بأكثر من 89 مليون ريال

انتهت شركة المياه الوطنية، من تنفيذ وتشغيل منظومة نقل وضخ المياه لخدمة المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، حيث شملت على تنفيذ خطوط ناقلة وخزانات ومحطات توزيع بتكلفة إجمالية تجاوزت (89) مليون ريال. ويأتي ذلك لضمان تقديم خدمات مائية مستدامة ذات جودة عالية، تحقيقًا لمستهدفات قطاع المياه ضمن رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الشركة أنّ المشاريع تضمنت تنفيذ خطوط ناقلة تجاوزت أطوالها (41) كيلو مترًا طوليًا، وتنفيذ خزانين تشغيليين بسعة (2,000) متر مكعب، وتنفيذ (6) محطات تعبئة صهاريج بكمية توزيع تقارب (20,000) متر مكعب في اليوم، مبينة أن المشاريع المنفذة ستخدم أكثر من (89) ألف مستفيد في المحافظات الجبلية (الريث، العيدابي، العارضة، هروب، الداير، فيفا).

وأكدت الشركة التزامها بتنفيذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية المعتمدة، وتطبيقها أعلى معايير الجودة والأداء؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي، مشيرة إلى أنّ هذه الجهود تأتي تحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية في تقديم خدمات مياه مستدامة لتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج جودة الحياة.