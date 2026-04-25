“النجيلة” فيضة ربيعية بمنطقة تبوك تجذب الأهالي والزوار

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

اكتست عدد من الفياض والسهول بمحافظة حقل في منطقة تبوك حلّة خضراء، عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مما أسهم في بروز مشاهد طبيعية جذبت المتنزهين للاستمتاع بالأجواء الربيعية في مراكز المحافظة.
ورصدت المشاهد الطبيعية تنوع الغطاء النباتي الذي تزيّن بألوانه المختلفة، مشكّلًا لوحات جمالية، تتخللها روائح الأعشاب البرية العطرية، مثل البابونج والنفل والقيصوم والشيح، في بيئة طبيعية تنبض بالحياة.


وتُعد فيضة “النجيلة” بالقرب من مركز الزيتة التابع لمحافظة حقل من أبرز المواقع التي يقصدها المتنزهون، لما تتميز به من تنوع نباتي وإطلالات طبيعية، إلى جانب مواقع أخرى تشهد إقبالًا من هواة الرحلات خلال موسم الربيع، مع اعتدال الأجواء واكتساء الأودية والسهول بالخضرة.
وأسهم تنامي الوعي البيئي لدى مرتادي الفياض في الحفاظ على الغطاء النباتي، بما يعزز استدامته.

