النصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأخدود

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، وذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، حيث بدأ الفريق فيوضع خارطة الطريق لخوض المباريات القادمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

اللقاء القادم

بدأ المدير الفني للفريق الحصة التدريبية باجتماع فني وسط أرضية الملعب، طالب خلاله اللاعبين بالتركيز الكامل ومواصلة نغمة الانتصاراتللحفاظ على فارق النقاط.

وتأتي هذه الاستعدادات تمهيداً للمباراة القادمة التي سيحل فيها النصر ضيفاً على نادي الأخدود، في الحادي عشر من أبريل الجاري،ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وشهدت التدريبات مشاركة قائد النصر كريستيانو رونالدو، حيث ركزت الحصة على الجوانب اللياقية والتمارين التكتيكية المتنوعة، واختتمتبمناورة كروية على جزء من مساحة الملعب.

صدارة الدوري

ويدخل “النصر” المرحلة القادمة وهو يغرد وحيداً في قمة الهرم، محتلاً المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة.