النصر يسحق الأهلي القطري بخماسية ويتأهل لنهائي كأس أسيا للنخبة 2

حقق نادي النصر السعودي فوزا مستحقا على ضيفه الأهلي القطري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد زعبيل بدبي، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 (كأس آسيا للنخبة 2)، ليضمن تأهله إلى المباراة النهائية.

شهدت المباراة تألقاً لافتاً من الفرنسي كينغسلي كومان الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 12 و45 + 8 ، و63، فيما أضاف البرازيلي أنجيلو غابرييل الهدف الرابع في الدقيقة 23، واختتم الدولي السعودي عبدالله الحمدان النتيجة بهدف خامس في الدقيقة 80.

في المقابل، سجل سيكو عمر يانسان الهدف الوحيد للأهلي القطري في الدقيقة 10.بهذا الفوز الكبير، يواصل النصر مشواره القوي في البطولة القارية، ويضع قدماً في النهائي المرتقب، حيث يواجه في النهائي جامبا أوساكا الياباني.