أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي جازان تتصدر مناطق المملكة في معدلات القراءة لعام 2025 ضبط مواطن لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج النصر يسحق الأهلي القطري بخماسية ويتأهل لنهائي كأس أسيا للنخبة 2 محافظ الأحساء يقلّد أول قائدة كشفية بالمنطقة الشرقية الشارة الخشبية شاهد.. البحرية الباكستانية تختبر صاروخاً مجنحاً مضاد للسفن يُطلق من الجو فيصل بن فرحان يستعرض مجالات التعاون مع نظيره الهولندي وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة لقطات لهطول أمطار الخير على الرياض
حقق نادي النصر السعودي فوزا مستحقا على ضيفه الأهلي القطري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد زعبيل بدبي، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 (كأس آسيا للنخبة 2)، ليضمن تأهله إلى المباراة النهائية.
شهدت المباراة تألقاً لافتاً من الفرنسي كينغسلي كومان الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 12 و45 + 8 ، و63، فيما أضاف البرازيلي أنجيلو غابرييل الهدف الرابع في الدقيقة 23، واختتم الدولي السعودي عبدالله الحمدان النتيجة بهدف خامس في الدقيقة 80.
في المقابل، سجل سيكو عمر يانسان الهدف الوحيد للأهلي القطري في الدقيقة 10.بهذا الفوز الكبير، يواصل النصر مشواره القوي في البطولة القارية، ويضع قدماً في النهائي المرتقب، حيث يواجه في النهائي جامبا أوساكا الياباني.
