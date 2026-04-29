Icon

المركزي السعودي: 225 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 12.07 مليار ريال Icon النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ دوري روشن Icon المملكة تؤكد استمرار دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بصفتها المانح المؤسس ورئيسة مجلسه الاستشاري Icon ترامب: المحادثات مع إيران تجري هاتفياً وأفضل المفاوضات المباشرة Icon #يهمك_تعرف | المرور يوضح تفاصيل خدمة بطاقة عرض مركبة عبر منصة أبشر Icon وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع والخدمات البلدية بالشرقية ويبحث فرص الاستثمار Icon “رئاسة الشؤون الدينية” تُطلق برنامج “تمكين تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها” بالحرمين الشريفين Icon ترامب: دمرنا الدفاعات الجوية الإيرانية و159 سفينة غرقت في قاع البحر Icon عبدالله بوكر يحصد البكالوريوس في طب الأسنان Icon الاتحاد يتغلّب على التعاون بهدفين مقابل لا شيء بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ دوري روشن

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عزز فريق النصر صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعد فوزه على نظيره الأهلي بهدفين دون رد، في القمة التي جمعتهما اليوم، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.

وجاءت المواجهة على قدر التطلعات؛ إذ اتسمت بالإثارة والندية منذ دقائقها الأولى، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية عكست أهمية اللقاء في سباق الصدارة والمراكز المتقدمة.

وافتتح اللاعب كريستيانو رونالدو التسجيل عند الدقيقة 76، قبل أن يعزز زميله كينغسلي كومان النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 90، مؤكدًا تفوق فريقه وحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 79 نقطة مواصلًا انفراده بصدارة ترتيب الدوري، ومؤكدًا جديته في المنافسة على اللقب مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم، وتجمد رصيد الأهلي عند 66 نقطة في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يفوز على ماتشيدا الياباني ويتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة
أخبار رئيسية

الرياضة

الرياضة

الرياضة

الرياضة

الرياضة

