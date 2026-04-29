النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ دوري روشن

عزز فريق النصر صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعد فوزه على نظيره الأهلي بهدفين دون رد، في القمة التي جمعتهما اليوم، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.

النصر يفوز على الأهلي

وجاءت المواجهة على قدر التطلعات؛ إذ اتسمت بالإثارة والندية منذ دقائقها الأولى، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية عكست أهمية اللقاء في سباق الصدارة والمراكز المتقدمة.

وافتتح اللاعب كريستيانو رونالدو التسجيل عند الدقيقة 76، قبل أن يعزز زميله كينغسلي كومان النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 90، مؤكدًا تفوق فريقه وحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 79 نقطة مواصلًا انفراده بصدارة ترتيب الدوري، ومؤكدًا جديته في المنافسة على اللقب مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم، وتجمد رصيد الأهلي عند 66 نقطة في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة.