المركزي السعودي: 225 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 12.07 مليار ريال النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ دوري روشن المملكة تؤكد استمرار دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بصفتها المانح المؤسس ورئيسة مجلسه الاستشاري ترامب: المحادثات مع إيران تجري هاتفياً وأفضل المفاوضات المباشرة #يهمك_تعرف | المرور يوضح تفاصيل خدمة بطاقة عرض مركبة عبر منصة أبشر وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع والخدمات البلدية بالشرقية ويبحث فرص الاستثمار “رئاسة الشؤون الدينية” تُطلق برنامج “تمكين تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها” بالحرمين الشريفين ترامب: دمرنا الدفاعات الجوية الإيرانية و159 سفينة غرقت في قاع البحر عبدالله بوكر يحصد البكالوريوس في طب الأسنان الاتحاد يتغلّب على التعاون بهدفين مقابل لا شيء بدوري روشن
عزز فريق النصر صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعد فوزه على نظيره الأهلي بهدفين دون رد، في القمة التي جمعتهما اليوم، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.
وجاءت المواجهة على قدر التطلعات؛ إذ اتسمت بالإثارة والندية منذ دقائقها الأولى، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية عكست أهمية اللقاء في سباق الصدارة والمراكز المتقدمة.
وافتتح اللاعب كريستيانو رونالدو التسجيل عند الدقيقة 76، قبل أن يعزز زميله كينغسلي كومان النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 90، مؤكدًا تفوق فريقه وحسم النقاط الثلاث.
وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 79 نقطة مواصلًا انفراده بصدارة ترتيب الدوري، ومؤكدًا جديته في المنافسة على اللقب مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم، وتجمد رصيد الأهلي عند 66 نقطة في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة.
كينقسلي كومان يضيف الهدف الثاني لصالح النصر، ويقرّبه من النصر 🚀🟡
قصة هدف النصر الثاني كاملًا 🎥⚽️#النصر_الأهلي | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/L48QIYXX9a
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026