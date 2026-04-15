النصر يفوز على الاتفاق ويواصل صدارة ترتيب دوري روشن

واصل فريق النصر صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(29).

وجاء هدف اللقاء الوحيد خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب كومان عند الدقيقة (31)، ليصل النصر بهذا الفوز، للنقطة (76) متصدرًا جدول الترتيب، وتجمد رصيد الاتفاق عند (42) نقطة في المركز السابع.