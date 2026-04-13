النفط الفوري عند مستوى قياسي قرب 150 دولارًا

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وتجار اليوم الاثنين أن سعر شحنات النفط الخام في المعاملات الفورية إلى أوروبا بلغ مستوى قياسياً يقارب 150 دولارًا للبرميل.

كما سجلت الشحنات المتجهة إلى أفريقيا مستويات قياسية جديدة، في وقت أثارت فيه خطة الولايات المتحدة لفرض سيطرتها على مضيق هرمز مخاوف من انقطاع مطول للإمدادات، وفقاً لـ”رويترز”.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 6% إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وذلك مع استعداد البحرية الأميركية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز أمام السفن المنطلقة من إيران والمتجهة إليها، بعد فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.