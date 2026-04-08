النفط يهبط 14% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

انخفض النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز على الفور.

وتراجع خام برنت 14.84 دولار، أو 13.6%، إلى 94.43 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16.13 دولار، أو 14.3%، إلى 96.82 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش.

جاء تغيير موقف ترامب قبل وقت قصير من الموعد النهائي الذي حدده لإيران لفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20% من النفط العالمي، أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية، وفق وكالة “رويترز”.