Icon

أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة Icon 3 مصابين وحريق محدود إثر سقوط شظايا في مجمع حبشان بأبوظبي Icon السعودية ترحب بإعلان ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار Icon بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية Icon عقود الغاز تهوي 20% في أوروبا Icon القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع Icon زراعة الزعفران في العُلا.. خطوة جديدة ضمن مسار التنويع الزراعي Icon تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة Icon أمطار ورياح على منطقة جازان حتى التاسعة مساء Icon النفط يهبط 14% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

النفط يهبط 14% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفض النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز على الفور.

وتراجع خام برنت 14.84 دولار، أو 13.6%، إلى 94.43 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16.13 دولار، أو 14.3%، إلى 96.82 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش.

جاء تغيير موقف ترامب قبل وقت قصير من الموعد النهائي الذي حدده لإيران لفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20% من النفط العالمي، أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية، وفق وكالة “رويترز”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

