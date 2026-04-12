الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٢ مساءً
الهلال الأحمر بالرياض يرفع جاهزيته مع الحالة المطرية على المنطقة
أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض, رفع حالة الجاهزية والاستنفار الكامل لمواجهة الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وتطبيقًا لخطة الهيئة وقت الأمطار والسيول وتوفير جميع الإمكانيات.

وأكدت الهيئة جاهزية النقاط وانطلاق الفرق الإسعافية، وتخصيص 143 فرقة إسعافية، بالإضافة إلى 25 فرق استجابة سريعة بالإضافة إلى الآليات بالمنطقة “باص طويق” للاستجابة لتعدد الإصابات؛ بهدف ضمان التدخل السريع وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمستفيدين بكفاءة عالية.

وتهيب الهيئة بأهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واتباع إجراءات السلامة خلال هطول الأمطار، مع ضرورة تجنب مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والالتزام بقواعد السلامة المرورية والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني، مع ترك المجال مفتوحًا أمام الفرق الإسعافية لأداء مهامها بفعالية.

وأوضحت الهيئة أن رقم الطوارئ 997، وتطبيقات (أسعفني, وتوكلنا, وأبشر) على مدار الساعة لخدمة المستفيدين في الحالات الطارئة داعية الجميع إلى التواصل الفوري عند الحاجة.

 

